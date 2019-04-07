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مع اقتراب الانتخابات.. نتنياهو: سنضم مستوطنات في الضفة الغربية إذا فزت

الشروق
نشر فى : الأحد 7 أبريل 2019 - 4:17 ص | آخر تحديث : الأحد 7 أبريل 2019 - 4:17 ص

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه سيضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز واحتفظ بمنصبه في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة رويترز، عن أن نتنياهو سئل في قناة «12 نيوز» الإسرائيلية عن السبب في عدم توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات كبيرة بالضفة الغربية مثلما حدث في القدس الشرقية وهضبة الجولان ومناطق أخرى تم الاستيلاء عليها في حرب 1967.
وقال نتنياهو «من يقول إننا لن نفعل ذلك؟ نحن نمضي في ذلك ونناقشه. أنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمرحلة التالية- الإجابة نعم سنتحرك إلى المرحلة التالية. سأوسع نطاق السيادة (الإسرائيلية) وأنا لا أميز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة»


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