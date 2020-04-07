إيطاليا ترفع دعمها للشركات المتضررة من كورونا لـ 750 مليار يورو

تراجع عدد مرضى الفيروس فى العناية المركزة.. وعالم: إصابة الحيوانات ميزة لاختبار اللقاحات

قررت الحكومة الإيطالية تخصيص 400 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) فى البلاد، ما يرفع إجمالى المخصصات إلى 750 مليار يورو.

وقال رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى، فى مؤتمر صحفى، أمس الإثنين، بقصر كيجى (مقر الحكومة): «بمجرد إقرار المرسوم سنوفر 400 مليار يورو من السيولة النقدية فورا لشركاتنا سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، كالتالى: 200 مليار للسوق الداخلية، و200 مليار لدعم الصادرات».

وأضاف كونتى: «لا أتذكر مثل هذا التدخل القوى فى تاريخ البلاد لتمويل الشركات من خلال القروض الممنوحة من القنوات المالية العادية مع ضمان الدولة»، وفقا لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الإيطالى، روبرتو جوالتييرى: إنه «مع هذا المرسوم نتخذ تدابير غير مسبوقة»، موضحا أن المرسوم ينص على حشد الموارد حتى 750 مليار يورو تضمنها الدولة.

وأعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 636 حالة وفاة جديدة، أمس فقط، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات فى البلاد جراء الفيروس إلى 16523 حالة.

من جهته، أشار لوكا ريكيلدى، عضو اللجنة العلمية الفنية الإيطالية الخاصة بطوارئ فيروس كورونا، إلى أن البيانات الأخيرة عن تفشى الفيروس تحى بـ«الارتياح بشكل كبير» وتؤكد «فعالية تدابير الاحتواء» التى فرضتها الحكومة، منوها فى الوقت نفسه إلى أن عدد الوفيات لا يزال ضئيلا.

وأضاف ريكيلدى أنه من 30 مارس إلى 6 من الشهر الحالى، انخفض العدد اليومى للمرضى المرحلين إلى أقسام العناية المركزة بنسبة 90%.

إلى ذلك، رأى عالم الفيروسات الإيطالى روبرتو بوريونى أن ما تداول إعلاميا حول إصابة حيوانات بفيروس كورونا قد «يتيح لنا الحصول على ميزة كبيرة فى اختبار لقاح» مضاد للوباء.

وأضاف بوريونى، خلال مداخلة تلفزيونية تعليقا على أنباء أفادت بإصابة قط بالمرض فى الصين: «مسألة أن الحيوانات يمكن أن تصاب بالعدوى ليست عنصرا سلبيا فقط، فى الواقع إذا ثبت، كما يبدو أنه حدث لقط، أنه يمكن أن تصاب الحيوانات بفيروس كورونا بشكل معتدل، فهذا يتيح لنا الحصول على ميزة كبيرة فى اختبار اللقاح»، بحسب وكالة «آكى» الإيطالية.

بدوره، قال جوليو جالليرا، المسئول المحلى بإقليم لومبارديا، الأكثر تضررا فى إيطاليا من فيروس كورونا: إنه يتعين الإبقاء على القيود الراهنة المفروضة على حركة المواطنين لمدة أسبوعين أو ثلاثة من أجل التمكن من احتواء الجائحة.