 أمن القاهرة يضبط بلطجية مصر الجديدة - بوابة الشروق
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أمن القاهرة يضبط بلطجية مصر الجديدة

محمد أبو عوف
نشر فى : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 1:30 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 1:30 ص

ألقت مباحث أمن القاهرة، القبض على مجموعة من البلطجية بمنطقة مصر الجديدة عقب نشوب مشاجرة بينهم بميدان تريومف وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى المشاجرة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت أجهزة الأمن رصدت منشورا يتم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تحت عنوان " بلطجية مصر الجديدة - ميدان تريومف"متضمنًا قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتشاجر فيما بينهم باستخدام الأسلحة البيضاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكبى الواقعة وضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى المشاجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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