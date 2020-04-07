وزير القوى العاملة: نسعى للتواصل مع المواطنين بعدة طرق للحفاظ على سلامتهم

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا على اهتمام الدولة بالمواطنين، والحرص على توفير احتياجاتهم.

وأضاف «سعفان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المُذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن الوزارة تسعى للتواصل مع المواطنين بعدة طرق، سواء من خلال إرسال الرسائل على الهواتف المحمولة، والتي تتضمن آلية ومكان الصرف والإجراءات المنوطة، أو من خلال البرامج التليفزيونية.

ونوه بأن الوزارة تبلغ المواطنين بأي إجراء قبل القيام به ليكونوا على دراية بالمستجدات، ذاكرًا أن الدولة تحاول منع التجمعات، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين ضد تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأشاد بما يقوم به بعض رجال الأعمال تجاه عمالهم، من توفير الرواتب دون مباشرة عملهم، للمحافظة على صحتهم، متابعًا: «التاريخ بيسجل الكلمة اللي بتطلع من كل واحد، يا إما ليه يا إما عليه»، بحسب تعبيره.