قال محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إن جمهور الأهلي شعر بالضيق من تصرف فتحي بشأن عدم تجديد عقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي مه نهاية الموسم الحالي.

وأضاف يوسف في تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "جمهور الأهلي شعر بالضيق من تصرف فتحي، الطبيعي أن أي قرار له مؤيد ومعارض، فتحي من اللاعبين الرجال والأهلي اعتمد عليه بشكل كبير في الفترة الماضية".

وتابع: "النقطة التي أؤكد عليها أن فتحي له سوابق في مراحل التجديد الماضية، وكل مرة يكون هناك قيل وقال، أنا لا أعرف التفاصيل ولكن المرات السابقة نجد فتحي والتجديد وكأن هناك مشكلة، وفي ذات مرة خرج للدوري القطري ثم عاد.. في النهاية الأمر متروك للاعب".

وواصل: "أعتقد أنه سيكون هناك صعوبة في عودة فتحي للأهلي مستقبلًا سواء كلاعب أو إداري، كنت أفضل أن يخرج فتحي من البداية ويصرح أنه لا يريد الاستمرار مع الأهلي ويريد الانتقال لأن لديه عرض أخر أفضل، ولكن لا تجلس في مفاوضات وتطلب مهلة 48 ساعة ثم تقول أنه لا تريد الاستمرار".

وواستكمل: "اللعب للأهلي والزمالك له رونق خاص لا يشعر به إلا من حرم من ذلك ويكون مستعد لفعل أي شيء للعب للأهلي أو الزمالك".