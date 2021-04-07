الجزائر: 1755 قائمة حزبية و2898 مستقلة تترشح في التشريعيات المقبلة

قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر إنه حتى اليوم تقدمت 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية و2898 قائمة مستقلة للترشح لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو المقبل.

وأضاف شرفي في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة أن السلطة سلمت 7 ملايين و655 ألفا و809 استمارات فردية لجمع التوقيعات للمرشحين.

وأوضح شرفي أنه بالنسبة للدوائر الانتخابية للجاليات الجزائرية في الخارج فقد ترشحت فيها 16 قائمة حزبية و25 قائمة مستقلة، فيما تم تسليم 20 ألفا و500 جمع توقيعات.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للناخبين بلغ حتى اليوم 24 مليونا و490 ألفا و457 ناخبا في الداخل والخارج، موضحا أن هناك 54 حزبا تعتزم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأكد أن السلطة المستقلة للانتخابات لا تفرق بين مناطق البلاد وتعمل على توفير كل الشروط لأداء المواطن لحقه الانتخابي مع احترام الاختلاف في الرأي وفي الخيار في إطار الممارسة الديمقراطية.