العراق: مقتل 60 من داعش في عملية عسكرية متواصلة منذ الشهر الماضي في نينوى

صرح اللواء يحيى رسول الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوة الجوية العراقية تمكنت من قتل 60من عناصر داعش في عملية استهدفت التنظيم في إطار عملية الأسد المتأهب التي انطلقت الشهر الماضي في سلسلة جبال قرة جوغ في محافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).

وأضاف رسول، في بيان صحفي: "نؤكد أن القصف أسفر عن مقتل 60 إرهابياً من بقايا عصابات داعـش بعملية شهدت تكتيكا نوعيا جديدا ومُحترفا بالإضافة لتنسيق عالي المستوى بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية العراقية الشجعان".

وأكد أن "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بوعده لأبناء الشعب العراقي وللقائد العام للقوات المُسلحة بأن يقضي كُليًا على بقايا عصابات داعـش الإرهابية، وإن تطهير أرضنا المُقدسة من هذه البراثن قادمٌ لا محالة".