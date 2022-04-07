 روسيا : كييف أفشلت عملية تبادل الأسرى - بوابة الشروق
الخميس 7 أبريل 2022 9:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

روسيا : كييف أفشلت عملية تبادل الأسرى

أ ش أ
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 8:58 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 8:58 ص

اتهم رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف ، كييف بإجهاض عملية تبادل الأسرى التي كانت مقررة اليوم .
ودعا ميزنتسيف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم/الخميس/ الأمم المتحدة وحكومات ألمانيا وتركيا وفرنسا إلى ضمان الوصول إلى الأسرى الروس ، وقال إن الجانب الأوكراني يظهر عدم الاتساق واللامبالاة الصريحة في هذه القضية الإنسانية البحتة لمصير مواطني بلدهم بالتحديد .
وأضاف أن سلطات كييف دأبت على تعطيل عملية تبادل أسرى الحرب لفترات طويلة ، ووفقا لشروط متفق عليها مسبقا ، كما أحبط الجانب الأوكراني عملية تبادل أسرى الحرب المخطط لها اليوم .
ولفت إلى أن الجانب الروسي جهز أسرى الحرب الأوكرانيين بالكامل وفقا لقائمة كبيرة من 251 عسكريا أوكرانيا ، وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، قد اتهم كييف في تصريح له أمس الأربعاء باستخدام التعذيب والعنف والإذلال بحق الأسرى العسكريين الروس .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك