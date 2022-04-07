روسيا : كييف أفشلت عملية تبادل الأسرى

اتهم رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف ، كييف بإجهاض عملية تبادل الأسرى التي كانت مقررة اليوم .

ودعا ميزنتسيف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم/الخميس/ الأمم المتحدة وحكومات ألمانيا وتركيا وفرنسا إلى ضمان الوصول إلى الأسرى الروس ، وقال إن الجانب الأوكراني يظهر عدم الاتساق واللامبالاة الصريحة في هذه القضية الإنسانية البحتة لمصير مواطني بلدهم بالتحديد .

وأضاف أن سلطات كييف دأبت على تعطيل عملية تبادل أسرى الحرب لفترات طويلة ، ووفقا لشروط متفق عليها مسبقا ، كما أحبط الجانب الأوكراني عملية تبادل أسرى الحرب المخطط لها اليوم .

ولفت إلى أن الجانب الروسي جهز أسرى الحرب الأوكرانيين بالكامل وفقا لقائمة كبيرة من 251 عسكريا أوكرانيا ، وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، قد اتهم كييف في تصريح له أمس الأربعاء باستخدام التعذيب والعنف والإذلال بحق الأسرى العسكريين الروس .