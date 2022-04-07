مصدر لـ«الشروق»: الأهلي طلب السعة الكاملة لملعب مباراته أمام الرجاء

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طالب الأهلي اتحاد الكرة، بحضور الجماهير بالسعة الكاملة لملعب مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي ضمن منافسات الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء في ذهاب ربع النهائي بالقاهرة أحد يومي 15 أو 16 أبريل الجاري، قبل أن تقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع واحد في الدار البيضاء.

وقال مصدر من النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن النادي أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة، طالب من خلاله بحضور الجماهير بالسعة الكاملة لمعلب المباراة.

وأوضح المصدر: «الخطاب لم يتضمن اسم الملعب لترك الحرية للجهات المسؤولة لاختيار الملعب المناسب بحضور الجماهير بشكل كامل، سواء في ملعب ستاد القاهرة أو الأهلي وي السلام، والأقرب هو ستاد الأهلي وي السلام».

وأكد المصدر أن النادي لم يتلقى أي خطاب من كاف بتحديد الموعد النهائي للمباراة، أو طاقم التحكيم المخصص لإدراتها.