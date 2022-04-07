مقتل إسرائيليين إثنين وإصابة آخرين بإطلاق نار في وسط تل أبيب

قتل إسرائيليان اثنان وأصيب 4 على الأقل في إطلاق نار في شارع ديزنجوف في مدينة تل أبيب، (وسط)، مساء الخميس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيليين إنه تم التأكد من مقتل 2 من الجرحى في الحادث الذي وقع في مقهى في أهم شارع بمدينة تل أبيب.

وقالت نجمة داود الحمراء في بيان إن الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفى هم وواحد في حالة خطيرة و3 في حالة متوسطة.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية الى انه تقوم بعملية بحث واسعة عن مطلق النار دون استبعاد أن يكون هناك أكثر من منفذ للعملية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "في أعقاب الحادث الذي وقع في تل أبيب، تدعو شرطة إسرائيل الجمهور إلى البقاء في منازلهم والسماح للقوات باستكمال المعالجة العملياتية للحادث".

وأضافت: "لا يزال الحادث مستمرا وتقوم القوات الكبيرة بإجراء عمليات مسح لتحديد مكان المشتبه بهم".

ولم تتضح هوية مطلق أو مطلقي النار.

ومن جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية: "تشير المعلومات الأولية إلى أن المسلح جاء إلى باب مطعم يقع على ناصية شارع ديزنجوف وبدأ في إطلاق النار من بندقية. ويبدو أنه أصاب 5-7 أشخاص كانوا يجلسون في المطعم ومر عبر الشارع وفر من مكان الحادث".