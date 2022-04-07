رياضة كفر الشيخ تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم بمراكز شباب المحافظة





نظمت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت بمشاركة أعضاء مراكز الشباب ممن يحفظونه كاملا، أو ثلاثة أرباع، أو نصف القرآن أو ربع القرآن الكريم.



يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ مسؤولي النشاط بمراكز الشباب.



وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، يخضع المشاركون للتحكيم من قبل مشايخ هيئة الأوقاف ضمن فعاليات المسابقة بمراكز الشباب، حيث يتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة وتكريمهم، لتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ والتجويد، موضحاً يحتفظ شهر رمضان بمظاهر تفرض طابعا خاصا على تنفيذ الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب التي تعد ملتقى للأسر المصرية ومنها المسابقات الدينية.