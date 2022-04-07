وزير خارجية أوكرانيا: استمرار الغرب في شراء الغاز والنفط الروسيين يدعم آلة الحرب

قال وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، إن «بعض الحلفاء لهم مواقف متقدمة في العقوبات ومترددة في موضوع السلاح، في حين أن البعض مستعد لتقديم السلاح ومتردد في العقوبات»، معربًا عن تقدير بلاده لما أنجز بملف العقوبات الغربية على روسيا حتى الآن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن الحزمة الأخيرة من العقوبات الغربية، تلحق ضررًا كبيرًا بروسيا، معربًا عن تطلع بلاده لاعتماد الحزمة الخامسة من العقوبات المعلنة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وتابع: «لو اعتمدت كما هي، حينها نستطيع القول بوجود ضغوط وتم تصعيدها، وطالما أن الغرب مستمر في شراء الغاز والنفط الروسي فإنه يدعم أوكرانيا بيد وآلة الحرب الروسية بيد أخرى».

وأكد أن «الضرر الذي لحق بروسيا نتيجة العقوبات، له تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الروسي»، مضيفًا: «هناك أناس يموتون ونحتاج خطوات لوقف الآلة العسكرية الروسية، وطالما الأمر لم يتم، فلا نستطيع الحديث عن كفاءة العقوبات».

وروى أنه طلب من وزير خارجية إرسال أسلحة متقدمة لكييف، لكنه أخبره بأن المسألة معقدة وتتطلب تدريبًا على الأقل لمدة شهرين من الأشخاص العسكريين، مستطردًا: «لو اتفق معي على توفير الأسلحة لأوكرانيا، فعناصرنا كانوا على وشك استكمال التدريب الآن».