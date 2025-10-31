حزب الله: مواجهة العدوان الإسرائيلي مسئولية جميع اللبنانيين

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أن مسئولية مواجهة العدوان الإسرائيلي والاحتلال تقع على جميع اللبنانيين.

وقال قاسم خلال افتتاح "سوق أرضي"، في الضاحية الجنوبية لبيروت، إن "الوطنية تُبنى على السيادة والاستقلال والحرية، وأن هدف المقاومة هو تحرير الأرض وحماية الوطن، في مقابل هدف إسرائيل القائم على العدوان والاحتلال".

وأضاف، أن "الحكومة مسئولة عن تعزيز السيادة الوطنية لطرد العدو الإسرائيلي، وتحرير الأرض، والإعمار، وتحرير الأسرى ودعم الجيش للتصدي للعدوان الإسرائيلي". وشدد على أن "تحقيق هذه الأهداف سيفتح أبواب الاستقرار والنهضة ومعالجة الإشكالات في لبنان بسهولة ويسر".

وأوضح الشيخ قاسم، أن " التفاهم بين اللبنانيين أمر ممكن وسهل، لكنهم لا يقبلون تلقي الأوامر من أي جهة خارجية، كما يرفضون أن يتم صياغة لبنان على صورة الآخرين".

وطالب قاسم "الحكومة اللبنانية بأن تدرج على جدول أعمالها دراسة خطة لدعم الجيش اللبناني كي يتمكن من التصدي للعدوان الإسرائيلي، وأن تضع برنامجاً زمنياً لتحقيق هذا الهدف في جنوب لبنان".

ونبّه الشيخ قاسم إلى "خطورة استخدام المنطق الإسرائيلي أو تبريره تحت ذرائع وطنية"، موضحاً أن "النتيجة النهائية لا تصب إلا في خدمة مصالح إسرائيل".

وشدد على "ضرورة الضغط المستمر لإجبار إسرائيل على الالتزام، محذراً من أن أي اتفاق جديد قد يعني تبرئة إسرائيل من عدوانها ويفتح الباب أمام اعتداءات جديدة."

وأكد أن "إسرائيل تسعى أيضاً لتجريد لبنان من قوته، وهو ما يعد خطوة في اتجاه مشروع "إسرائيل الكبرى"، مجدداً التأكيد على "رفض هذا التوجه، وأنه لا يوجد وطني في لبنان يقبل به."

وقال قاسم، إن "قوة لبنان هي حاجز وردع حقيقي أثبت جدواه في الوقائع"، داعياً إلى الحفاظ "على قوة الوطن من أجل الأجيال القادمة ومستقبل أبنائنا".

ولفت قاسم، إلى أن " الولايات المتحدة تتحرك في لبنان مدعية أنها تسعى لمعالجة المشكلات ووقف العدوان الإسرائيلي وأنها تدعم سيادة لبنان واستقلاله". وتابع "التجربة تشير إلى أنها ليست وسيطاً نزيهاً، بل تعد الراعي الأساسي للعدوان وتُسهم في توسعته وتجذره في لبنان والمنطقة ككل".

وأشار إلى أن "التصريحات الأمريكية غالباً ما تتضمن تبريراً لإسرائيل، وتسهم في تصويرها كدولة تقدّم الأفضل، بينما يُحمّل لبنان المسؤولية ويُطالب بالالتزام ويواجه ضغطاً لسلب قدرته وحريته واستقلاله، لصالح إعطاء إسرائيل كل ما تريد".

وانتقد قاسم "تعليقات المسئولين الأمريكيين على موقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بطلب التصدي للاعتداءات"، مثنياً على موقفه "في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغلات الإسرائيلية".

وأعلن قاسم، أن "دعم المقاومة واجب وطني في وجه الاحتلال"، مشدداً على أن " الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان تندرج جميعها ضمن الأعمال الموجهة ضد المدنيين وضد مقومات الحياة وحق الناس في العودة إلى بلداتهم".