تفشي إنفلونزا الطيور يمتد إلى 10 ولايات ألمانية

أفادت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، بأن تفشيا شديدا لإنفلونزا الطيور ينتشر في ألمانيا يواصل الانتشار عبر البلاد، حيث تضررت مزارع دواجن في 10 من ولايات البلاد الـ 16 حتى الآن.

وسجلت إجمالي 48 مزرعة تفشيا لإنفلونزا الطيور منذ مطلع سبتمبر، وفقا لمعهد فريدريش لوفلر المسئول عن مراقبة صحة الحيوانات.

وتشير البيانات إلى أنه تم تأكيد انتشار المرض في 3 مزارع أخرى منذ أمس الخميس.

وتم إعدام جميع الماشية في المزارع المتضررة لمنع انتشار الفيروس في مواقع أخرى، حيث تم إعدام ما يربو على 525 ألف حيوان إلى الآن.

ودعا المتحدث باسم معهد فريدريش لوفلر إلى التحلي بالحذر، مشيرا إلى أن الحالات قد ترتفع بسبب الطبيعة الديناميكية للتفشي.