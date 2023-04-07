المشدد 15 عاما لمتهم بحيازة هيروين هارب من مؤبد في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، اليوم الخميس، "ع.خ.م"، صاحب مزرعة سمك،، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيها؛ لاتهامه بحيازة قطعة اسطوانية متحجرة من مخدر الهيروين، تزن 220 جراما، بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 14723 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات ضباط المباحث، أنه ونفاذًا للحكم الصادر في القضية المقيدة برقم 6955 لسنة 2021 جنايات برج العرب ضد المتهم، انتقلت قوة أمنية إلى محل تواجده، وتمكنت من ضبطه حال قيادته سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة "متحجرة" أسطوانية الشكل لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأوضحت التحقيقات أنه وبتفتيش السيارة التي كان يقودها المتهم عثر بداخلها على مبلغ مالي، وبتحريز المضبوطات، واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل عملية التوزيع.

ولفتت التحقيقات أن تقرير المعمل الكيميائي أثبت أن القطعة "المتحجرة" المضبوطة مع المتهم من مخدر الهيروين وتزن 220 جرامًا، وتبين من الاطلاع على شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 6955 لسنة 2021 جنايات برج العرب، أنها مقيدة ضد المتهم عن جناية اتجار في مخدر الهيروين وحكم فيها "غيابيًا" بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيها.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شريف بركات، ومحمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير المحكمة، أحمد السيد.