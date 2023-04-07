سكاي: مرموش يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى فرانكفورت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اجتاز عمر مرموش لاعب فولفسبورج الكشف الطبي بنجاح تمهيدا للانتقال إلى أينتراخت فرانكفورت بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

ونقل الصحفي الموثوق به فابريزيو رومانو عن قناة سبورت 1 الألمانية خبر إتمام الصفقة، حيث ينتهي عقد مرموش مع فولفسبورج في يونيو القادم.

وأوضح رومانو أن دايتشي كامادا صانع ألعاب فرانكفورت سيترك النادي بنهاية عقده أيضا في نهاية الموسم الحالي.

وقالت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي آينتراخت فرانكفورت وافق على بيع لاعبه الدنماركي ياسبر ليندستروم في نهاية الموسم تمهيدا لضم عمر مرموش.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت قد يعلن قريبا ضم الدولي المصري مجانا، بعدما يوافق على أحد العروض المقدمة للاعبه الدنماركي.

وكان تقارير قد أشارت أيضا في وقت سابق إلى أن أرسنال وليفربول يراقبان موقف البالغ من العمر 23 عاما.