حملات تموينية مكثفة استعدادا لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم

• التنمية المحلية: تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق استعدادا لأعياد الربيع

• محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة



كثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من استعداداتها ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والمديريات الخدمية والمرافق لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة، حيث كثفت حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، وخاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة، والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، وجه المحافظين برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع والأخوة الأقباط بعيد القيامة، من خلال تكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر الخدمات كافة.



وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الوزير آمنة شدد على كافة المحافظين بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بها، متابعا: الوزير طالب مديريات الصحة بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق.



وأكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أنه تم رفع درجة الاستعدادات فى المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال الأعياد، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أى نواقص فى الأدوية.



وشدد الشريف فى تصريحات لـ«الشروق»، على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات فى جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وتكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة والسلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.



ووجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، محمد سعد الله، فى بيان له أمس، بتشديد الرقابة على أسواق ومحال الأسماك المملحة تزامنا مع عيد شم النسيم، مضيفا أنه تم خلال الحملة تحرير 14 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، وحجب إعلان الأسعار، وسحبت عينات من الفسيخ والرنجة للتحليل المعملى.



من ناحيته، قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة، إنه جرى التنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى، لاتخاذ كل التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم واحتفالات الربيع وعيد القيامة المجيد، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة، ومحال الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.



وأضاف فودة لـ«الشروق»، أنه تم تجهيز وإعداد الشواطئ والساحات والميادين لاستقبال المواطنين، إضافة إلى تأمين الكنائس على أعلى مستوى، موضحا أنه تابع توافر السلع واستمرار عمل منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ووضع خطة أمنية لتأمين الكنائس، استعدادًا لعيد القيامة حتى يؤدى الأقباط طقوسهم فى أمان، إضافة إلى تأمين الدروب والمدقات الجبلية لمنع تسلل أى من العناصر الإجرامية داخل المحافظة.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بتوفير الخدمات بكل الأحياء، والتشديد على أعمال النظافة خاصة فى محيط الكنائس والشوارع المؤدية لها، والحد من الإشغالات، وتنظيف الشواطئ وتوفير كل الخدمات بها.



ولفت إلى أنه جرى التأكيد أيضًا على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مدن المحافظة لتلقى أى بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة، والتحرك الفورى واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور، حفاظا على السلامة والصحة العامة ومنع أى تجاوزات أو مخالفات.



من جانبها، شددت نائب محافظ البحيرة نهال بلبع، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين، فى إطار التعليمات والضوابط المقررة قانونا مع التنسيق مع الجهات خلال شهر رمضان، استعدادًا لأعياد الربيع وشم النسيم.