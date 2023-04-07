وزير الأوقاف: مساجد مصر تشهد روحانيات غير مسبوقة

جمعة يؤكد على ضوابط الاعتكاف وحسن تهيئة المساجد للمعتكفين

التقى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة، اليوم الجمعة، بحضور وزير التنمية المحلية هشام آمنة.

وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، دور وزارة الأوقاف الدعوي في نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإقامة العديد من الفعاليات الدينية خلال شهر رمضان المبارك، والدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، حيث توزيع لحوم الأوقاف بكميات كبيرة على المستحقين في شهر الخير برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن العبادة الحقيقية لنا هي تهيئة المساجد لضيوف الرحمن وهي واجب الوقت، مشيرًا إلى أن مساجد مصر تشهد روحانيات غير مسبوقة في هذا الشهر الفضيل، وهذا أمر عظيم وهو لُب رسالتنا.

وأكد جمعة ضرورة الاهتمام بخطبة الجمعة موضوعًا ووقتًا وانضباطًا، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالف، أما بالنسبة للاعتكاف فله ضوابط، ينبغي مراعاتها وهي:

1. على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

2. أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

3. أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

4. يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

5. يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

6. يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

وشدد على ضرورة الإعلان عن ضوابط الاعتكاف بجميع المساجد، وتوفير جميع وسائل العبادة للمعتكفين من خلال إمام المسجد من مقارئ قرآنية ودروس وخواطر دعوية، مع تكثيف الدروس بإقامة درس بعد صلاة التراويح للمساجد التي بها تهجد، مع أداء خاطرة الفجر، والتوسط في صلاة التهجد.

وأكد ضرورة المتابعة المستمرة لخطبة الجمعة والاعتكاف والتهجد لتوفير اعلى جو إيماني منضبط فدورنا خدمة الناس وخدمة دور العبادة، مع تفريغ الجهد والوقت لضبط شئون الإدارة المكلف بها فهذه هي عبادة الوقت.

من جهته أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن وزير الأوقاف يتميز بالفكر المستنير، إلى جانب ضبط الخطاب الديني في صالح المجتمع، مشيدًا بدور الأئمة في نشر صحيح الدين، وأن دورهم أساسي وعظيم في النهوض بالمجتمع.