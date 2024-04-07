واشنطن: تقليص القوات الإسرائيلية في جنوب غزة يبدو راحة وتجديدا

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن تقليص القوات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة "راحة وتجديد" على ما يبدو ولا يشير بالضرورة إلى أي عمليات جديدة.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية: "كما نفهم الأمر ومن خلال إعلاناتهم، فإن الأمر يتعلق فقط بتوفير الراحة والتجديد لهذه القوات... ولا نقول إنها تدل بالضرورة على بعض العمليات الجديدة القادمة لهذه القوات"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، إنه سيسحب كل قواته من جنوب غزة ما عدا كتيبة واحدة بعد ستة أشهر من بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.