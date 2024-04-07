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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أحياء عدة من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء رفيديا، والدوار، ومحيط البلدة القديمة، ومنطقة كروم عاشور، دون ان يبلغ اعتقالات.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من بلدة العُبيدية شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ضياء الدين راضي صافي (28 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زعترة وقرية حرملة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.