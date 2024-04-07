قال الفنان ياسر جلال، إن تنوع الأدوار التي يقدمها في الدراما أمر يُشعره بالخوف، مشيرًا إلى أنه يخاف من الفشل أو ألا يكون موفقًا في الاختيار.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «المشهد»، مساء السبت: «أنا طول الوقت عايش في خوف، بخاف من الفشل أو مكنش موفق، ده أمر يؤرقني ومبينمنيش، لكن شغفي كفنان بيخليني مقدرش أحرم نفسي من المغامرة».

وأشار إلى أنه لم يتخيل تقديم شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مسلسل «الاختيار»، مضيفًا: «مين في العالم العربي كان يتخيل إني أقدر أعمل شخصية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مسلسل الاختيار! أنا نفسي مكنتش متخيل إني أقدر أعمل ده».

ووصف تقديم شخصية الرئيس السيسي بـ«التحدي»، معقبًا: «في تحدي اتحطيت فيه ومسئولية اترمت على عاتقي، ركزت جدا واجتهدت قدر المستطاع لحد ما قدرت إني أعمل الشخصية، والحمد لله بشهادة النقاد والجمهور كنت موفق.. ده بيدي نوع من الإشباع، أنت مش عاوز حاجة بعد كده».

وتحدث في سياق آخر عن طقوسه في رمضان، قائلًا إنه اعتاد في الـ10 سنوات الأخيرة توزيع الوجبات على الفقراء في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع ابنه وشقيق زوجته. ولفت إلى أنهم يحضرون ما بين 180 إلى 200 وجبة في المنزل، ثم يبدأ توزيعها في الفترة ما بين العصر وحتى المغرب، ويحرص خلال تلك الفترة على زيارة المقابر لقراءة الفاتحة لوالديه.