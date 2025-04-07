مستوطنون إسرائيليون يقتلون طفلًا فلسطينيًا في هجومٍ بالضفة الغربية

قتل مستوطنون إسرائيليون صبيا (14 عاما) في هجوم في قرية بالقرب من رام الله اليوم الأحد، حسبما أفادت وزارة الصحة في المدينة الواقعة بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بمقتل الصبي.

وقال مسؤولون بالوزارة إن عسكريين نقلوا الصبي في وقت سابق إلى المستشفى، حيث توفي متأثرا بجروحه.

كما أصيب شابان (17 عاما) و(18 عاما) في الهجوم ولكن إصاباتهما ليست خطيرة. ولم ترد تفاصيل إضافية عن الهجوم.

ويقول مسؤولون في رام الله إن 900 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، مع تجدد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل.

ومنذ بداية العام الجاري، قتل 105 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية.



وفرضت الولايات المتحددة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا المزيد من العقوبات على "الجماعات الإسرائيلية المتطرفة" بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي، في مستوطنات بالضفة الغربية يعتبرها المجتمع الدولي في معظمه أنها غير قانونية وتمثل عقبة كبرى أمام تحقيق السلام.