بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة تفقدية لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وفي مستهل الزيارة، قدّم الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات شرحًا عن المحطة، قائلًا إنه تم تصميم المحطة على غرار المحطات التبادلية العملاقة في باريس.

وأضاف أن المحطة تشمل ست وسائل مواصلات حضرية كهربائية صديقة للبيئة تربط القاهرة بكل أنحاء مصر، والتجمعات العمرانية السكنية الجديدة حول القاهرة الكبرى.

وأوضح أن المحطة تتضمن ثلاث وسائل سكك حديدية، أولها الخط الثالث للمترو وهو أحد ست خطوط مترو، تنفذ فيها شركات فرنسية أربع خطوط، وثاني الخطوط هو القطار الكهربائي الخفيف الذي يربط المحطة بكل أنحاء القاهرة الكبرى.

ولفت إلى أن هذا القطار يربط القاهرة بكل التجمعات العمرانية الجديدة حول القاهرة الكبرى وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 100 كيلو متر، بجانب وسيلة ثالثة وهو قطار مطور يربط القاهرة الكبرى بمحافظة السويس.

ونوه بأن هناك ثلاثة خطوط كهربائية للأتوبيسات إحداها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وشبكة أتوبيسات كهربائية وديزل مطورة لربط القاهرة الكبرى بكل أقاليم مصر بالإضافة إلى أتوبيس كهربائي بين محطة عدلي منصور وبين أكبر موقف للنقل الحضري بمنطقة السلام.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر.

وأقيمت مراسم الإستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.