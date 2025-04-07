واصلت سوق المال المصرية انخفاضاتها، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% عند مستوى 30365.71 نقطة.

كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.77% ليصل إلى 11848.72 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.68% ليصل إلى 8590.3 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد هوت فى ختام تعاملات أمس الأحد، على وقع انهيارات الأسهم في الأسواق العالمية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي (يوم الجمعة)، بعد إعلان رئيس أمريكا دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية على كل دول العالم، والرد الصيني.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 3.34%، ووصل إلى مستوى 30639.5 نقطة.

وبدأ المؤشر الرئيسي تعاملات اليوم على هبوط أكبر بلغ 4.5% تقريبا، ثم قلص النسبة إلى أقل من 3%، لكنه عاود توسيع خسائره مع الختام.

وأعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية على كل دول العالم بنسب متفاوتة، وكان نصيب مصر منها 10%، ما دفع الأسواق العالمية إلى خسائر حادة تجاوزت 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية حتى يوم الجمعة.

وكان المؤشر الرئيسي قد خسر 1% في الأسبوع الماضي، في جلسة واحدة يوم الخميس، بسبب عطلة عيد الفطر.