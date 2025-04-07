الكرملين: السلطات تبذل كل ما في وسعها لتقليل تأثير هبوط أسعار النفط العالمية على اقتصاد روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن السلطات الروسية تبذل كل ما في وسعها لتقليل تأثير هبوط أسعار النفط العالمية على الاقتصاد الروسي، مع انخفاض سعر النفط الخام الرئيسي للبلاد إلى نحو 50 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 21 شهرا.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن بيسكوف، القول "نراقب عن كثب الوضع، الذي يتسم حاليا بالاضطراب الشديد والتوتر والانفعال"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بيسكوف، أن السلطات الروسية تعمل على الحد من "عواقب هذه العاصفة الاقتصادية الدولية على اقتصادنا".

وتعتبر أسعار النفط الخام أمرا بالغ الأهمية للميزانية الاتحادية الروسية، التي اعتمدت على النفط والغاز لنحو 30% من عائداتها في يناير وفبراير، وفقا لبيانات حكومية.

ومع تسارع إنفاق الدولة في أول شهرين من العام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فإن أي تراجع في الإيرادات يمكن أن يضع ضغوطا على مالية البلاد.