مدير تعليم القليوبية يتفقد مدارس إدارة كفر شكر التعليمية

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تفقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، مدارس إدارة كفر شكر التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمدعبداللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

واستهل مدير تعليم القليوبية، الجولة بمدرسة ٢٥ يناير الابتدائية الجديدة، حضر طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية، كما تفقد الفصول الدراسية، وناقش الطلاب في ما تم شرحه من المقرر الدراسي، مؤكدًا ضرورة المشاركة الفعالة في الأنشطة التربوية المختلفة.

وخلال الجولة، تابع انتظام مدرسة الحرية الابتدائية، ومدرسة كفر شكر الرسمية لغات، ومدرسة الشهيد مصطفى عطايا "ع.ث" بنات.

وأكد تواجد طفايات الحريق وعوامل الأمن والسلامة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مشددا على متابعة نسب حضور الطلاب، وتشجير المدارس لخلق بيئة صحية طبيعية للطلاب، الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية.

وأشار مدير تعليم القليوبية، إلى الدور الفعال لمتابعة موجهي المواد الدراسية والأنشطة للساده المعلمين والطلاب داخل المدارس، مؤكدًا ضرورة المشاركة في الأنشطة التربوية المختلفة التي تنمى روح المناقشة والتحدى بين الطلاب.

وتفقد ديوان إدارة كفر شكر التعليمية، وشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة وهادئة، وحث الجميع على التعاون وضرورة التفاني في العمل والالتزام بالمواعيد الرسمية.