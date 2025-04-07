تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 أبريل 2025.

• وجاءت الأسعار كالتالي:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 80 إلى 96 جنيها للكيلو.

‏‎استقرت سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 90 إلى 150 جنيها.

تراجع سعر سمكة موسى 20جنيها ليتراوح بين 220 إلى 340 جنيها للكيلو.

استقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 220 إلى 340 جنيها.

استقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 180 جنيها للكيلو. ‏‎

استقر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.

‏‎ارتفع سعر كيلو الجمبري الجامبو 40 جنيها ليتراوح بين 580 إلى 700 جنيه.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 165 إلى 195 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.