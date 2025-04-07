شهيدان و3 جرحى هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارةً في بلدة الطيبة في جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط جريحين.

وأفادت الوكالة بمقتل شخصين من التابعية السورية وجُرح مواطن لبناني في غارة إسرائيلية على طريق الدردارة في جنوب لبنان .

كان مواطن قد أصيب بجروح في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارةٍ بعد ظهر اليوم الإثنين في بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان .

كما لقى مواطن حتفه في غارة نفّذتها طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم الإثنين واستهدفت ورشة لإصلاح الدراجات النارية في بلدة الطيبة في جنوب لبنان،بحسب المركز.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي. ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.

وأغار الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في 28 مارس الماضي، للمرة الأولى بعد اتفاق وقف إطلاق النار. وكرر استهدافه للضاحية الجنوبية في الأول من أبريل الجاري.