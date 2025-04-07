إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا وقف تنفيذ أمر قضائي بإعادة رجل من السلفادور إلى أمريكا

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طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا وقف تنفيذ أمر قضائي بإعادة رجل من ولاية ماريلاند تم إرساله إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور إلى الولايات المتحدة.

ودفعت وزارة العدل في استئناف طارئ للقضاة بأن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بولا شينيس تجاوزت سلطتها عندما أمرت بإعادة كيلمار أبريجو جارسيا إلى الولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إن أبريجو جارسيا لم يعد محتجزا لدى الولايات المتحدة ولا تملك الحكومة طريقة لإعادته.

ومنحت شينيس الإدارة مهلة حتى قبل منتصف ليل غدا الثلاثاء بقليل "لتسهيل وتفعيل" عودة أبريجو جارسيا.

ورفضت محكمة الاستئناف الاتحادية في ريتشموند بولاية فيرجينيا طلب الإدارة بوقف الحكم.