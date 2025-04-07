سيدة تلقي بطفليها وتحاول اللحاق بهما من أعلى كوبري مُشاة في الإسكندرية

ألقت سيدة بطفليها "يُسر. و. ع"، 9 أعوام، و"محمود. و. ع"، 6 أعوام، من أعلى كوبري المشاة العابر لطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، عند نزلة كوبري العامرية، مما عرضهم لإصابات بالغة، وحالتهم خطرة، وأمسك بها الأهالي قبل اللحاق بهما.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بإلقاء سيدة لطفليها في نهر الطريق الصحراوي، وتم التحفظ عليها قبل أن تلحق بهما.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهما، وجارٍ التحري عن ملابسات الواقعة، وسؤال شهود العيان، ومناظرة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لبيان ملابسات الحادث.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم ضبط الأم، واقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.