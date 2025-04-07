 التقدم الروسي يهدد القوات الأوكرانية المتبقية في منطقة لوهانسك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التقدم الروسي يهدد القوات الأوكرانية المتبقية في منطقة لوهانسك

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 أبريل 2025 - 6:47 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أبريل 2025 - 6:47 م

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إن قواتها حققت تقدما إضافيا في شرق أوكرانيا، وهو ما يهدد باحتلال آخر جيب لا يزال تحت سيطرة كييف في منطقة لوهانسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جنودها استولوا على قرية كاتيرينيفكا في منطقة دونيتسك المجاورة.

وإذا تم تأكيد هذا، فإن التقدم سيشكل اختراقا رمزيا كبيرا لموسكو.

وتسمح السيطرة على كاتيرينيفكا وقرية نوفوميكايليفكا القريبة للقوات الروسية بتهديد القوات الأوكرانية المتبقية في منطقة لوهانسك بأكملها.

وكانت روسيا قد أعلنت عن ضمها لمناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية في عام 2022.

وتحدث مدونون عسكريون أوكرانيون عن تقدم روسي حول كاتيرينيفكا، لكنهم لم يؤكدوا الاستيلاء على القرية.

كما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الاثنين أيضا عن مواجهات في المنطقة، كجزء من نحو 165 هجوما شنتها القوات الروسية.

ووفقا للتقرير، كان محور القتال مجددا هو مدينة بوكروفسك التعدينية الرئيسية في منطقة دونيتسك، والتي كانت محاصرة منذ أشهر.


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