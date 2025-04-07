تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 أبريل 2025.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم جنيهين لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

وانخفضت أسعار البطاطس جنيها لتتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

وتراجعت أسعار الكوسة 1.5 جنيه لتتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وهبطت أسعار الفاصوليا 4 جنيهات لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

وتراجعت أسعار الباذنجان 3جنيهات لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي 3جنيهات ليتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

وارتفع سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 15 إلى 23 جنيها.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

هبط سعر الخيار البلدي 3 جنيهات ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

• جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفى ليتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

زاد سعر اليوسفي 3جنيهات ليتراوح بين 20 إلى 35 جنيها.

وارتفع سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 70 إلى 80 جنيها.

زاد أسعار الجوافة جنيها لتتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.

انخفضت أسعار الفراولة 3 جنيهات لتتراوح بين 14 إلى 22 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 36 إلى 54 جنيها.



