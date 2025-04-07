وزير التعليم العالي: هناك رؤية جديدة للجامعة الفرنسية بمصر لإقامتها على 30 فدانا

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العلاقات مع فرنسا ممتدة على مر العصور وتشهد الكثير من الإنجازات.

وأضاف خلال فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بجامعة القاهرة بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن أحد مسارات التعاون في مجال التعليم يتمثل في الجامعة الفرنسية في مصر التي يعود إنشاؤها إلى 2002، وتم تطويرها في 2019.

وأوضح أن هناك رؤية جديدة للجامعة الفرنسية بمصر على أرض جديدة وحرم جديد على مساحة 30 فدانًا، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول بين الجامعة الفرنسية وتسع من أكبر الجامعات الفرنسية لتقديم العديد من البرامج المتخصصة في العلوم الجديدة التي يحتاجها سوق العمل المصرية وفي المنطقة العربية والإفريقية.

وأشار إلى الاتفاق على دعم البرامج التعليمية في جامعات مصر المختلفة، موضحًا أن مصر بها حاليًّا 116 جامعة بين جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية.

ونوه بأن هناك العديد من الأمثلة الناجحة لأطر التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل، اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر.

وأقيمت مراسم الإستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.