كولر: هدفنا الفوز على الهلال «الأجواء في موريتانيا أفضل من القاهرة»

قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن الفريق لا يواجه أي عقبات قبل مواجهة الهلال السوداني، غدا الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

أضاف كولر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر اتحاد الكرة الموريتاني اليوم الإثنين "جاهزون للمباراة، ونعلم أنها ستقام على ملعب نجيل صناعي، وهو أمر ليس جديدا على الفريق في البطولات القارية".

وتابع المدرب السويسري "الهلال فريق قوي ويضم لاعبين على مستوى متميز، ولكن نسعى بكل قوة لتحقيق الفوز مثلما حدث في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالقاهرة".

وأشار "عامل الطقس لن يكون له تأثير كبير خاصة أن الجو في موريتانيا يكاد يكون ألطف من الأجواء في القاهرة".

واصل "لاعبو الأهلي لديهم خبرات كبيرة في هذا الشأن، وتعاملوا مع مثل هذه المواقف كثيرا، وتركيزنا على تقديم أداء قوي، ولا ننشغل بأي أمور خارجية".

واستطرد المدير الفني للأهلي "لا يهم التأهل من دور المجموعات في الصدارة أو الوصافة بل يبقى الأهم هو مواصلة المشوار حتى الوصول للمباراة النهائية".

وقال كولر "في لقاء الذهاب أمام الهلال بالقاهرة سيطرنا، وأهدرنا العديد من الفرص واكتفينا بتسجيل هدف واحد، وهذا وارد في كرة القدم".

واستدرك "أما الفريق السوداني لم يخلق سوى فرصة واحدة طوال 90 دقيقة، ونأمل أن يتكرر هذا السيناريو في مباراة العودة، ونحافظ على الفوز ونتأهل".

وأكد مدرب الأهلي "المستوى الذهني والبدني للفريق في ارتفاع مستمر، خاصة وأننا في منتصف الموسم، ونأمل أن نظهر بمستوانا في مباراة الغد، لتحقيق الفوز".

وأتم مارسيل كولر "لا ننشغل بأي احتمالات بشأن هوية منافسنا في الدور قبل النهائي بل نركز حاليا على تخطي هذا الدور، لأنه تنتظرنا مباراة قوية أمام الهلال، وبعدها يمكن التفكير فيما هو قادم".

ويتأهل الفائز من الأهلي والهلال لمواجهة إما الترجي التونسي أو ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الدور قبل النهائي.

وكان صن داونز فاز ذهابا بهدف دون رد في بريتوريا.