في لقاء جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصدرت التطورات الإقليمية والملفات الساخنة المشهد، وعلى رأسها الملف الإيراني، النزاع في غزة، والعلاقات الاقتصادية مع الصين.

محادثات مباشرة مع إيران

أعلن الرئيس ترامب خلال اللقاء أن الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة مع إيران، موضحًا أن هذه المباحثات قد بدأت بالفعل وستُستأنف يوم السبت المقبل.

وأكد ترامب أن بلاده تُفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلاً: "نأمل أن تنجح المفاوضات مع إيران"، مضيفًا أن اجتماعًا مهمًا سيُعقد يوم السبت بين الجانبين، في إشارة إلى جهود محتملة لإحياء الاتفاق النووي أو التوصل إلى تسوية جديدة.

من جانبه، شدد نتنياهو على رفض إسرائيل القاطع امتلاك إيران لأي سلاح نووي، مؤكدًا: "نقف صفًا واحدًا مع الولايات المتحدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

علاقة "رائعة" مع الصين ومفاوضات تجارية مستمرة

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، كشف ترامب عن استمرار المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، مشيرًا إلى أن "الرسوم الجمركية على الصين يمكن أن تكون دائمة"، وأوضح: "لا أنوي تعليق الرسوم الجمركية، وبعض الدول ستدفع رسومًا كبيرة في بعض الحالات".

وعبر ترامب عن أمله في الحفاظ على علاقته الجيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بقوله: "لدي علاقة رائعة مع الرئيس الصيني وآمل أن تظل كذلك"، في تأكيد على رغبته في الإبقاء على قنوات التواصل رغم التوترات الاقتصادية.

الحوثيون تحت الضغط الأمريكي

وتطرّق ترامب إلى الملف اليمني، مؤكدًا أن بلاده نجحت في القضاء على عدد كبير من قادة الحوثيين وخبرائهم، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية "تعاملت بحزم مع جماعة الحوثي وألحقت بهم ضررًا كبيرًا".

وطالب الرئيس الأمريكي، إيران بضرورة التوقف عن دعم الحوثيين.

تفاؤل بشأن غزة

أما فيما يخص الوضع في قطاع غزة، فقد أبدى ترامب تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع قريبًا، حيث قال: "حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب"، دون أن يوضح تفاصيل بشأن آلية وقف العمليات أو الشركاء في هذا المسار.