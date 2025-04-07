ماكرون: فرنسا حريصة على استقرار مصر في ظل ظروف إقليمية متدهورة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حرص بلاده على استقرار مصر في ظل ظروف إقليمية متدهورة، وتحديات تواجه الاقتصاد المصري.

وأشار ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي عقب جلسة مباحثات بينهما في القاهرة اليوم، إلى دعم فرنسا لحوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لتقديم المساعدة للاقتصاد الكلي وتسهيل تنفيذ كل الإصلاحات الضرورية.

وشدد على التزام باريس بدعم مصر في تنفيذ المشروعات التنموية، منوها بأن الوكالة الفرنسية للتنمية تصل التزاماتها في مصر إلى 4 مليارات يورو منذ عام 2006، كما سيتم توقيع اتفاقيات بمنح وقروض بـ260 مليون يورو في مجالات متعددة خلال هذه الزيارة.

وأضاف أن مجالات التعاون بين البلدين متعددة وكثيرة، في الطاقة والصناعات الغذائية والتربوي والجامعي والدفاع وغيرها، قائلا: "كنتم أول من وثق بالرفال الفرنسية ودول كثيرة تبعتكم بعد ذلك".