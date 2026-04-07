أمير قطر ورئيس فرنسا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول تطورات الأوضاع في المنطقة.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة إثر استمرار العدوان الإيراني على دولة قطر، وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما جرى تبادل وجهات النظر حول تأثيرات التصعيد على إمدادات الطاقة العالمية، وأهمية تعزيز الجهود الدولية لضمان استقرارها واستمرارية تدفقها.

وأشاد الرئيس الفرنسي بحكمة إدارة دولة قطر للأزمة، مثمنًا مواقفها الداعية إلى التهدئة، ومؤكدًا دعم بلاده ووقوفها إلى جانب دولة قطر.

كما شدد على أهمية خفض التصعيد، لاسيما في ظل تداعياته على أمن الطاقة العالمي، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في لبنان، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.