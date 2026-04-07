بايرن ميونخ يكسر عقدة ريال مدريد بعد 14 عاما في دوري أبطال أوروبا

كسر بايرن ميونخ عقدة ريال مدريد، وهزمه بنتيجة 2 / 1، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

تقدم الفريق البافاري بهدفين سجلهما لويس دياز وهاري كين في الدقيقتين 41 و46 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الإسباني.

وقلص الريال الفارق بهدف وحيد سجله كيليان مبابي في الدقيقة 74.

وانتزع بايرن ميونخ أول فوز على الريال منذ حوالي 14 عامًا عندما فاز البافاري بنفس النتيجة 2 / 1 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2011 / 2012.

وسيلتقي الفريقان إيابا يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.