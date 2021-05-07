الخارجية الأمريكية: الحوثيون فوتوا فرصة كبيرة برفضهم لقاء المبعوث الأممي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن جماعة الحوثيين في اليمن فوتوا فرصة مهمة لإظهار التزامهم بالسلام، بعد تصرفاتهم الأخيرة.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان أوردته قناة الحرة الامريكية اليوم الجمعة، إن الحوثيين فوتوا فرصة لإظهار التزامهم بالسلام، عبر رفضهم لقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في مسقط، خاصة في ظل إعلان الحكومة اليمنية استعدادها للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

وأضافت في بيان أنه ورغم وجود عرض جيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني، فإن الحوثيين وخلافا لتصريحاتهم، يزيدون الأوضاع الإنسانية سوءا من خلال الهجوم على مأرب.

وتابع البيان أن محادثات المبعوث الأمريكي في السعودية وعُمان والأردن شددت على ضرورة تخفيف القيود في الحديدة ومطار صنعاء.