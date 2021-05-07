ضبط متهم بإنشاء شبكة توزيع انترنت بدون ترخيص شرقي الإسكندرية

تمكنت شرطة النقل والمواصلات في الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط، شخص، لاتهامه بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين، مقابل مبالغ مالية، دون الحصول على ترخيص.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام، شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها، وتقديم خدماتها للمواطنين، دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين له وضبطه، وبتفتيش مسكنه بداخله عُثر على كافة الأجهزة المُعدة للنظام، وهي عبارة عن "5 راوتر ماركات مختلفة، ومحطة مقوى إشارة خارجي مزودة بطبق لبث وإرسال الإنترنت، و3 سويتش ماركات مختلفة، و2 مقوى إشارة خارجي، وكمبيوتر، وسيرفر لتوزيع الإنترنت، ومجموعة من الشواحن والأسلاك الخاصة بالشبكة".

ووفقًا لبيان أمني، الخميس، فإنه وبمواجهة مسئول الشبكة، أقر بقيامه بإنشاء الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين، مقابل مبلغ مالي، يتم تحصيله منهم شهريًا، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.