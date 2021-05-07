فليك: لم أحسم مستقبلي حتى الآن

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قال هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن مستقبله مازال مفتوحا وأنه لم يقرر ماذا سيفعل بمجرد رحيله عن النادي بنهاية الموسم.

وقال فليك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :"كان هناك الكثير من المفاوضات، ولكن لم يحسم أي شيء بعد".

وطلب فليك، أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الألماني خلفا للمدرب الحالي يواخيم لوف الذي سيرحل عقب بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، أن يتم إعفاؤه مبكرا مما تبقى من عقده، وسيتم استبداله بجوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزج.

وقال فليك:" أعتقد أننا نفصل بشكل ودي . أدين بالكثير للنادي وممتن له".

وهناك أيضا من سيترك بايرن بنهاية الموسم وهم خافي مارتينيز والمدافعان جيروم بواتينج وديفيد ألابا. وقال فليك إن فترة تواجد اللاعبين الثلاثةفي النادي كانت رائعة .

وأكد فليك:" ستكون نهاية رائعة بالنسبة لهم إذا فزنا بمبارياتنا الثلاث المتبقية بالدوري".

وسيقوم بايرن بمحاولة ثانية لانتزاع لقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي يوم السبت عندما يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ، ولكن يمكنه الاحتفال باللقب قبل ساعات قليلة من مباراته إذا تغلب بوروسيا دورتموند على لايبزج، الوصيف.

وقال فليك عن المباراة:"المباراة التي تقام عصرا لا تهمني على الإطلاق. نحن نعد أنفسنا لمباراتنا، تركيزنا منصب على هذا".

وسيفتقد فليك مهاجمه إريك ماكسيم تشوبو-موتينج بسبب مشاكل في الظهر، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون أزمة خاصة وأن هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي جاهز للعب.

وسجل ليفاندوفسكي 35 هدفا هذا الموسم ويسعى لمعادلة الرقم القياسي لجيرد مولر الذي سحل 40 هدفا في موسم 1971 / 1972.

وقال فليك :" بالطبع الرقم في عقولنا. ولكنه أيضا يعلم كيف نعمل. نريد الفوز أولا".