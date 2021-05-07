السعودية تغلق 12 مسجدا بسبب إصابات بكورونا بين المصلين

أغلقت السعودية 12 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أُغلق خلال 90 يومًا 1068 مسجدًا، فُتِحَ منها 1054 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن المساجد المغلقة ستة بمنطقة الرياض واثنان بالمنطقة الشرقية واثنان بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة نجران.

وأشارت إلى إعادة فتح 17 مسجدًا خمسة منها بمنطقة الرياض وخمسة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.