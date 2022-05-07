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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقراراً، خلال تعاملات اليوم السبت، بأسواق الجملة.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 19400 جنيه.

واستقر سعر حديد بشاي ليسجل 19400 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 19270 جنيها.

واستقر سعر حديد العتال ليسجل 19200 جنيه.

واستقر سعر حديد المراكبي ليسجل 19100 جنيه.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 19 ألف جنيه.

واستقر حديد مصر ستيل ليسجل 19 ألف جنيه.

• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1290 جنيها.

استقر سعر أسمنت النصرليسجل 1263 جنيها.

كما استقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1275 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1268 جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1278 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1285 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1265 جنيها.