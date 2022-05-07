اليسار الألماني يطالب باستثناء شرق ألمانيا من حظر النفط الروسي

طالب حزب اليسار الألماني بوضع قاعدة استثنائية لشرق ألمانيا في النقاش الدائر حول فرض حظر على واردات النفط الروسي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية.



وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال مفوض شؤون الشرق في الكتلة البرلمانية لليسار، زورن بيلمان إن " هذا الحظر متعجل ولا يمكن احتماله بالنسبة لشرق ألمانيا"، وطالب باستثناء شرق ألمانيا من هذا الحظر لهذا السبب " بصورة مبدئية على الأقل كما هو الحال مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي".



ويجري ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الوقت الراهن مشاورات حول مقترح توافقي للمفوضية بشأن فرض الحظر سيتيح لدول مثل المجر وسلوفاكيا واللتين تعتمدان بقدر كبير على النفط الروسي، مزيدا من الوقت لتنفيذ وقف استيراد النفط الروسي.



وكانت ألمانيا ألمحت أمس الجمعة بموافقتها على مثل هذه القاعدة الاستثنائية.



وتابع بيلمان أن " مبدأ الحكومة الاتحادية الألمانية كان يتمثل حتى الآن في ضرورة أن تؤثر العقوبات على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أكثر منا" مشيرا إلى أن الأمر لن يكون كذلك في هذه الحالة " بالعكس، إنه سيؤثر على ولايات شرق ألمانيا بشكل أقوى بصورة ملحوظة من القيادة الروسية".



وحذر بيلمان من وقوع اضطرابات اقتصادية واجتماعية بالنسبة لشرق ألمانيا في حال عدم وضع قواعد انتقالية له " فالأسعار ستنفجر كما أن اقتصاد شرق ألمانيا سيتراجع إلى الوراء عشرات السنين".



يذكر أن مصفاتي التكرير في مدينتي لوينا وشفيت تعتمدان حتى الآن على توريدات النفط الروسية القادمة عبر خط دروجبا.



وقال بيلمان إن تقرير التقدم الذي أعدته الحكومة الألمانية عن أمن الطاقة جاء فيه أن عملية الاستغناء بشكل كامل عن النفط الروسي " صعبة" لهذا السبب.



ويسافر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى مدينة شفيت في ولاية براندنبورج الألمانية بعد غد الاثنين حيث سيجري هناك محادثات مع الرئاسة التنفيذية في مصفاة "بي سي كيه" والعاملين فيها، وهي المصفاة التي تخضع لسيطرة شركة روزنفت الروسية الحكومية.