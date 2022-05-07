فاتي على رأس قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة ريال بيتيس، اليوم السبت، على ستاد بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا.

يحتل برشلونة وصافة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 58 نقطة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

«رونالد آراخو، سيرجيو بوسكيتش، ريكي بويج، ديمبلي، داني ألفيس، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، آداما تراوري، برايثوايت، نيتو، لينجليت، لوك دي يونج، جوردي ألبا، فيران توريس، فرينكي دي يونج، أوسكار مينجويزا، أومتيتي، إريك جارسيا، أوباميانج، جافي، آرناو تيناس».