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تبادل جديد للأسرى بين أوكرانيا وروسيا

تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا
تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا
د ب أ
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 2:38 ص | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 2:38 ص

بعد شهرين ونصف من بدء الحرب، قالت السلطات الأوكرانية إن تبادلا آخر للأسرى تم بين الجانبين الروسي والأوكراني.

وكتبت نائبة رئس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، عبر موقع تيليجرام، يوم الجمعة، إنه تم إطلاق سراح 41 أوكرانيا، من بينهم 11 امرأة، موضحة أن العدد عبارة عن 28 جنديا و 13 مدنيا.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يتم تأكيد الخبر من الجانب الروسي.

كما لم يتضح حتى الآن عدد الأفراد العسكريين الروس الذين قيل إنه تم إطلاق سراحهم من الأسر مقابل الأسرى الأوكرانيين.

ومنذ بدء الحرب العدوانية ضد أوكرانيا التي أمر بشنها الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير الماضي، تبادلت موسكو وكييف الأسرى عدة مرات.

وقالت السلطات الأوكرانية، إنه في إحدى هذه المبادلات السابقة أفرج الجانب الروسي عن عمدة مدينة ميليتوبول، الذي كان قد اختطف في تلك الأثناء، في منتصف مارس الماضي- مقابل تسعة مجندين روس.

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