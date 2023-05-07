رئيس وزراء سلوفاكيا المؤقت يتنحى عن منصبه قبل إجراء الانتخابات بـ4 أشهر

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا المؤقت إدوارد هيجر، عن أنه يعتزم التنحي عن منصبه قبل إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في 30 سبتمبر المقبل، عقب بدء تفكك مجلس وزرائه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الرئيسة زوزانا تشابوتوفا أعلنت أنها سوف تلتقي بهيجر اليوم الأحد.

ومن المرجح أن تعين مجلس وزراء مؤقتا غير سياسي ليحكم البلاد لحين إجراء الانتخابات.

وكان هيجر قد قال في وقت سابق، إنه سوف يبقى في منصبه حتى إجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل؛ لضمان استقرار البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها 5.4 مليون نسمة.

مع ذلك، اعترف في خطاب متلفز الخميس الماضي أنه "مشارك في المسئولية عن الفوضى في البلاد".