السيستاني يحذر من عواقب الهجمات الإسرائيلية على إيران

حذر مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الخميس، من استمرار "العدوان الإسرائيلي على إيران واستهداف قيادتها الدينية والسياسية العليا"، داعياً الجهات الدولية ودول العالم إلى التدخل لـ"إيقاف هذه الحرب الظالمة، وإيجاد حل سلمي للملف النووي الإيراني".

وجددت المرجعية الدينية العليا في النجف، في بيان، إدانتها الشديدة لـ"تواصل العدوان العسكري الإسرائيلي على الجمهورية الإيرانية وأي تهديد باستهداف قيادتها الدينية والسياسية العليا".

وحذرت من أن "القيام بخطوة إجرامية من هذا القبيل، بالإضافة إلى تجاوزه الواضح للمعايير الدينية والأخلاقية وانتهاكه الصارخ للأعراف والقوانين الدولية، ينذر بعواقب بالغة السوء في أوضاع هذه المنطقة برمّتها، وربما يؤدي إلى خروجها عن السيطرة تماماً وحدوث فوضى عارمة تزيد من معاناة شعوبها وتضر بمصالح الجميع إلى أبعد الحدود"، وفق وكالة "رويترز".

وناشد المرجع الديني في النجف "جميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم ولا سيما الدول الإسلامية أن يبذلوا قصارى جهودهم في سبيل وقف هذه الحرب الظالمة، وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي".

وأطلقت إيران، الخميس، موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما أفاد شهود عيان في كل من تل أبيب والقدس بسماع دوي انفجارات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إيران أطلقت 25 صاروخاً في أحدث هجوم، بينما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى سقوط 4 منها على الأقل، على مواقع عدة في جنوب ووسط إسرائيل.

وخلال هجمات بدأت قبل سبعة أيام، تشير حصيلة إيرانية إلى أن "إسرائيل قتلت قادة عسكريين إيرانيين كباراً، وألحقت أضراراً بمواقع عسكرية ونووية، فضلاً عن سقوط 224 مدنياً على الأقل".