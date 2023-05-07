ارتفاع أعداد ضحايا حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية إلى 9 أشخاص

ارتفعت أعداد ضحايا حادث إطلاق نار في مركز تسوق بمنطقة ألين، خارج مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية إلى 9 أشخاص.

وقال رئيس إدارة إطفاء ألين، جوناثان بويد، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الأحد، إن الإدارة نقلت 9 أشخاص إلى مستشفيات المنطقة؛ 7 منهم لقوا مصرعهم في مكان الحادث "منافذ ألين بريميوم"، بينما توفي اثنان آخران في المستشفى، مضيفًا أن هناك 3 ضحايا آخرين في حالة حرجة.

وقال بعض شهود العيان لوسائل إعلامية أمريكية إنهم رأوا أطفالًا بين الضحايا.

بينما أعرب رئيس شرطة آلين، بريان إي هارفي، في مؤتمر صحفي، عن عميق أسفه لأسر الضحايا، واصفًا ما حدث بأنه "مأساة، وسيبحث الناس عن إجابات لما حدث".