قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنَّ تحريك أسعار الأدوية أمر أساسي نظرًا لارتفاع سعر التكلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» على قناة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أنَّ التحريك دائما ما يتضمن مراعاة البُعد الاجتماعي في أدوية الأمراض المزمنة.

وأكّد ضرورة أن يكون هناك ثقافة علمية لدى جموع المصريين حول كيفية استهلاك الدواء دون أن يتم الاعتماد على نحو 4000 دواء فقط علمًا بأن حجم السوق يبلغ 17 ألفًا، تتشابه فيما بينها لكنها قد تتباين من حيث الدعاية. ونوه بأن البيع بالاسم العلمي للأدوية يتم تطبيقه في مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات العسكرية والشرطية، ما يعني أن هذه الآلية متبعة بالفعل.

وأوضح أن هذه الأدوية تحقق نتائج جيدة للغاية، ولا توجد أي أزمة في ذلك، منوها بأن الطبيب الذي يكتب الاسم العلمي في تلك المستشفيات، يتمسك في عيادته الخاصة بالاسم التجاري لدواء معين نظرًا لثقته فيه وتخوفه من تجربة شيء آخر.

وشدّد على أنه من الناحية العلمية والعملية لا يوجد فارق بين دواء وآخر (يقصد الأدوية التي تحمل نفس المادة المعالِجة مع اختلاف اسمها التجاري).